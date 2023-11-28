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Жильё в Вамошперч, Венгрия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Вамошперч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вамошперч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€87,799
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Дом 1 комната в Вамошперч, Венгрия
Дом 1 комната
Вамошперч, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€32,924
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Дом 3 комнаты в Вамошперч, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вамошперч, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€84,022
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