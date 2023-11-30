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Дома в Илле, Венгрия

13 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 3 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€171,610
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Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€202,283
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Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€202,283
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Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€202,283
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Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€202,283
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Дом 3 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 3 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€166,586
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Дом 6 комнат в Илле, Венгрия
Дом 6 комнат
Илле, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€205,720
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Дом 3 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 3 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
€206,249
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Дом 5 комнат в Илле, Венгрия
Дом 5 комнат
Илле, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€207,836
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Дом 2 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 2 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€84,589
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Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
€197,107
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Дом 2 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 2 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€63,435
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Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
€235,045
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