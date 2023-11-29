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Жильё в Tolnai jaras, Венгрия

Тольна
19
25 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€65,848
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Дом 4 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€86,489
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Дом 3 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
€94,352
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Дом 3 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€94,295
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Дом 3 комнаты в Facankert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Facankert, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€47,150
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Дом 2 комнаты в Фадд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Фадд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€68,482
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Дом 5 комнат в Тольна, Венгрия
Дом 5 комнат
Тольна, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€128,161
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Дом 4 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
€117,939
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Дом 4 комнаты в Фадд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фадд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€91,469
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Дом 3 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€56,349
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Дом 2 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€25,947
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Дом 2 комнаты в Фадд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Фадд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€47,176
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Дом 3 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€76,121
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Дом 2 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€48,728
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Дом 2 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€94,089
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Дом 4 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€104,573
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Дом 3 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€56,873
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Дом 5 комнат в Тольна, Венгрия
Дом 5 комнат
Тольна, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
€52,415
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Дом 3 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€91,924
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Дом 6 комнат в Тольна, Венгрия
Дом 6 комнат
Тольна, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
€97,192
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Дом 4 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
€36,430
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Дом 2 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
€95,662
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Дом 3 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€32,134
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Дом 2 комнаты в Bogyiszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bogyiszlo, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 32 м²
€23,326
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Дом 3 комнаты в Фадд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фадд, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
€5,766
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Типы недвижимости в Tolnai jaras

дома

Параметры недвижимости в Tolnai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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