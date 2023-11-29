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Коммерческая недвижимость в Тёрёкбалинт, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 1 425 м²
€23,602
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Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 1 785 м²
€3,41 млн
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Коммерческая 1 ванная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 800 м²
€2,15 млн
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