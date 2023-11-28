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Жильё в Тисакечке, Венгрия

дома
6
6 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€44,529
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Дом 4 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€98,283
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Дом 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€177,957
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Дом 2 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€59,263
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Дом 4 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€154,085
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Дом 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€47,147
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