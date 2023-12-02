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Дома в Тисафёльдвар, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€39,691
в месяц
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Дом 5 комнат в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
€147,142
в месяц
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Дом 3 комнаты в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€34,158
в месяц
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Дом 1 комната в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 1 комната
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€8,934
в месяц
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