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Жильё в Teti jaras, Венгрия

дома
4
4 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Тет, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тет, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€44,556
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Дом 4 комнаты в Дьярмат, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьярмат, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 223 м²
€157,349
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Дом 3 комнаты в Gyorszemere, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyorszemere, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€60,055
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Дом 2 комнаты в Gyorszemere, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyorszemere, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€78,150
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Параметры недвижимости в Teti jaras, Венгрия

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с видом на горы
недорогая
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