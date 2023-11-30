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Коммерческая недвижимость в Татабанья, Венгрия

5 объектов найдено
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
€140,912
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Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 17 м²
€16,440
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Инвестиционная в Tatabanyai jaras, Венгрия
Инвестиционная
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 450 м²
€117,166
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Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€112,766
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Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 175 м²
€382,882
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