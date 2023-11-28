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Жильё в Тапольца, Венгрия

квартиры
21
дома
31
44 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€180,008
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Дом 5 комнат в Тапольца, Венгрия
Дом 5 комнат
Тапольца, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€111,684
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Дом 4 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€105,114
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€52,294
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€46,776
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Дом 6 комнат в Тапольца, Венгрия
Дом 6 комнат
Тапольца, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€208,915
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Дом 3 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
€157,645
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Дом 3 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
€328,482
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Дом 1 комната в Тапольца, Венгрия
Дом 1 комната
Тапольца, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 15 м²
€32,822
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Дом 4 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
€225,969
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Дом 3 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€104,852
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Дом 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€117,991
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€81,201
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Дом 3 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€104,852
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€60,178
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Дом 6 комнат в Тапольца, Венгрия
Дом 6 комнат
Тапольца, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€170,548
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€115,626
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€94,603
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Дом 3 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€96,968
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Дом 6 комнат в Тапольца, Венгрия
Дом 6 комнат
Тапольца, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€183,687
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€91,712
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Дом 4 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€170,548
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Дом 4 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€204,973
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Квартира 3 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€70,952
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€74,894
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Дом 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 44 м²
€39,155
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Квартира 3 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€78,573
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Дом 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 37 м²
€46,776
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Квартира 3 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€99,596
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Дом 5 комнат в Тапольца, Венгрия
Дом 5 комнат
Тапольца, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€197,085
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