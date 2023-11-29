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Дома в Tapioszentmarton, Венгрия

9 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€41,960
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Дом 3 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€62,677
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Дом 2 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€36,715
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Дом 3 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
€68,184
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Дом 3 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€62,939
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Дом 4 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€86,542
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Дом 3 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€41,960
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Дом 4 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€45,893
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Дом 3 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€31,470
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Параметры недвижимости в Tapioszentmarton, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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