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Жильё в Тапиоселе, Венгрия

дома
19
20 объектов найдено
Дом 5 комнат в Тапиоселе, Венгрия
Дом 5 комнат
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
€94,558
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Дом 2 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€65,522
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Дом 2 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€34,241
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Дом 3 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€69,453
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Дом 4 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
€183,199
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Дом 3 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€84,022
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Дом 3 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€86,227
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Дом 2 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€45,865
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Дом 2 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€67,955
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Дом 3 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€99,826
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Дом 2 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€34,241
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Дом 4 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€76,121
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Дом 3 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€36,875
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Дом 7 комнат в Тапиоселе, Венгрия
Дом 7 комнат
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
€65,522
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Дом 1 комната в Тапиоселе, Венгрия
Дом 1 комната
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€102,460
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Дом 1 комната в Тапиоселе, Венгрия
Дом 1 комната
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€31,475
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Квартира 1 комната в Тапиоселе, Венгрия
Квартира 1 комната
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€59,132
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Дом 3 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€31,607
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Дом 3 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€60,280
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Дом 3 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€75,743
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