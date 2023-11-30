Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Szolnoki jaras
  5. Квартиры

Квартиры в Szolnoki jaras, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€79,062
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€60,526
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€92,283
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€92,283
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Szolnoki jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти