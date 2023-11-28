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Коммерческая недвижимость в Сольнок, Венгрия

10 объектов найдено
Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 82 м²
€146,962
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 36 м²
€39,051
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 18 м²
€49,862
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 738 м²
€393,131
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 178 м²
€196,824
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 512 м²
€469,754
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 1 104 м²
€629,838
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Коммерческая 1 ванная в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 398 м²
€700,000
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Коммерческая 1 ванная в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 905 м²
€1,40 млн
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 3 800 м²
€264,708
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