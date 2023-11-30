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Жильё в Сигетвар, Венгрия

квартиры
4
6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 300 м²
€118,725
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Квартира 2 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€37,019
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Квартира 2 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€46,274
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Дом 6 комнат в Сигетвар, Венгрия
Дом 6 комнат
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€121,634
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Квартира 2 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€37,019
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Дом 3 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€26,178
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