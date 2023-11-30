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Дома в Сигетсентмиклош, Венгрия

40 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€171,610
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Дом 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€171,610
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Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€134,855
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Дом 6 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 6 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€224,759
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Дом 5 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€156,009
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Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€198,052
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Дом 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€182,451
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Дом 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€124,278
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Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
€153,365
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Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€198,052
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Дом 5 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€208,629
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Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€263,893
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Дом 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€158,389
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Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€153,100
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Дом 6 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 6 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
€250,936
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Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
€343,748
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Дом 5 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
€185,095
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Дом 6 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 6 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€343,748
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Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€224,732
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Дом 5 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€235,335
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Дом 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€105,769
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Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€158,389
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Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
€264,422
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Дом 5 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€262,547
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Дом 6 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 6 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€171,610
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Дом 5 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
€342,426
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Дом 5 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€206,249
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Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
€183,704
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Дом 7 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 7 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€171,848
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Дом 6 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 6 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€367,546
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