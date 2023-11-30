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Квартиры в Сигетсентмиклош, Венгрия

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15 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€92,283
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 51 м²
€110,793
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Квартира 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€150,456
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Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€118,725
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€85,673
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Квартира 1 комната в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 1 комната
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€67,428
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Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€118,725
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Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€86,995
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Квартира 1 комната в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 1 комната
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
€69,543
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Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€100,216
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€115,373
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€92,521
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€94,927
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€115,636
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Квартира 1 комната в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 1 комната
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€73,774
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