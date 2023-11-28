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Жильё в Szigethalom, Венгрия

дома
18
18 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Szigethalom, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€96,139
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Дом 3 комнаты в Szigethalom, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€154,632
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Дом 3 комнаты в Szigethalom, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€52,155
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Дом 6 комнат в Szigethalom, Венгрия
Дом 6 комнат
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€209,408
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Дом 6 комнат в Szigethalom, Венгрия
Дом 6 комнат
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€521,554
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Дом 1 комната в Szigethalom, Венгрия
Дом 1 комната
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€125,112
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Дом 7 комнат в Szigethalom, Венгрия
Дом 7 комнат
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€209,408
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Дом 3 комнаты в Szigethalom, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€170,095
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Дом 4 комнаты в Szigethalom, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 60 м²
€78,364
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Дом 5 комнат в Szigethalom, Венгрия
Дом 5 комнат
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€273,882
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Дом 3 комнаты в Szigethalom, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€65,322
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Дом 4 комнаты в Szigethalom, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€116,156
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Дом 5 комнат в Szigethalom, Венгрия
Дом 5 комнат
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€260,759
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Дом 4 комнаты в Szigethalom, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€89,290
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Дом 5 комнат в Szigethalom, Венгрия
Дом 5 комнат
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 200 м²
€186,082
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Дом 5 комнат в Szigethalom, Венгрия
Дом 5 комнат
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€200,497
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Дом 2 комнаты в Szigethalom, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€110,077
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Дом 4 комнаты в Szigethalom, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€209,408
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