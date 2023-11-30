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Дома в Szentgotthardi jaras, Венгрия

9 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Roenoek, Венгрия
Дом 3 комнаты
Roenoek, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€65,841
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Дом 3 комнаты в Felsoszoelnoek, Венгрия
Дом 3 комнаты
Felsoszoelnoek, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€171,848
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Дом 6 комнат в Csoeroetnek, Венгрия
Дом 6 комнат
Csoeroetnek, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
€446,873
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Дом 2 комнаты в Csoeroetnek, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csoeroetnek, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€420,431
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Дом 2 комнаты в Сентготхард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€66,079
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Дом 4 комнаты в Roenoek, Венгрия
Дом 4 комнаты
Roenoek, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
€47,569
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Дом 2 комнаты в Apatistvanfalva, Венгрия
Дом 2 комнаты
Apatistvanfalva, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€171,874
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Дом 7 комнат в Сентготхард, Венгрия
Дом 7 комнат
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
€145,406
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Дом 4 комнаты в Сентготхард, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€245,912
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Параметры недвижимости в Szentgotthardi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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