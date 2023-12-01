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Жильё в Сентготхард, Венгрия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Сентготхард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€66,570
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Дом 7 комнат в Сентготхард, Венгрия
Дом 7 комнат
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
€146,485
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Дом 4 комнаты в Сентготхард, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€247,738
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