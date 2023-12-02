Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Szekszardi jaras

Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия

20 объектов найдено
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 176 м²
€70,961
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 3 032 м²
€27,698
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 3 488 м²
€23,741
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€15,564
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 3 606 м²
€17,147
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 946 м²
€31,655
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 046 м²
€31,655
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 204 м²
€31,655
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 227 м²
€31,655
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 214 м²
€31,655
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 2 849 м²
€76,262
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Харц, Венгрия
Земельные участки
Харц, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€1,39 млн
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 307 м²
€39,446
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Медина, Венгрия
Земельные участки
Медина, Венгрия
Площадь 3 415 м²
€6,574
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 2 983 м²
€92,040
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€489,128
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 2 004 м²
€71,002
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 646 м²
€57,854
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Дечь, Венгрия
Земельные участки
Дечь, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€22,353
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 6 854 м²
€78,874
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти