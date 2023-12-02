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Коммерческая недвижимость в Szekszardi jaras, Венгрия

Сексард
11
11 объектов найдено
Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 183 м²
€89,690
в месяц
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 14 м²
€19,785
в месяц
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 15 м²
€19,785
в месяц
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 15 м²
€15,036
в месяц
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 190 м²
€131,633
в месяц
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 164 м²
€105,518
в месяц
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 101 м²
€122,664
в месяц
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 18 м²
€16,619
в месяц
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 318 м²
€408,881
в месяц
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 15 м²
€7,386
в месяц
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 2 606 м²
€14,509
в месяц
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