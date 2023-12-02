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Земельные участки в Секешфехервар, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 808 м²
€123,334
в месяц
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 1 586 м²
€23,995
в месяц
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 1 555 м²
€18,396
в месяц
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 813 м²
€32,872
в месяц
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 1 410 м²
€50,754
в месяц
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€92,040
в месяц
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