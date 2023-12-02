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Коммерческая недвижимость в Секешфехервар, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 190 м²
€376,050
в месяц
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€236,412
в месяц
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€986,145
в месяц
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Инвестиционная в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 145 м²
-
€18,408
в месяц
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