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Квартиры в Шиклошский яраш, Венгрия

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5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Харкань, Венгрия
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
€31,285
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Квартира 3 комнаты в Шиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€78,412
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Квартира 1 комната в Харкань, Венгрия
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€36,715
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Квартира 1 комната в Харкань, Венгрия
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
€33,830
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Квартира 2 комнаты в Шиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€28,585
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Параметры недвижимости в Шиклошский яраш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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