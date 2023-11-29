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Дома в Шиклош, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€104,637
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Дом 5 комнат в Шиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиклош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€207,045
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Дом 3 комнаты в Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€44,320
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Дом 3 комнаты в Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€146,596
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Дом 3 комнаты в Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€144,210
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Дом 4 комнаты в Шиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
€222,648
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