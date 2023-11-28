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Квартиры в Sarvari jaras, Венгрия

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9 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Uraiujfalu, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€78,573
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Квартира 3 комнаты в Шарвар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€72,266
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Квартира 1 комната в Sitke, Венгрия
Квартира 1 комната
Sitke, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€26,050
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Квартира 2 комнаты в Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€89,465
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Квартира 2 комнаты в Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€91,833
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Квартира 4 комнаты в Шарвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€62,517
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Rabapaty, Венгрия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Rabapaty, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/20
Проект предлагает выдающиеся, светлые апартаменты в стильном высотном здании, расположенном …
€42,455
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Квартира 2 комнаты в Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€101,961
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Квартира 1 комната в Шарвар, Венгрия
Квартира 1 комната
Шарвар, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€89,347
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Параметры недвижимости в Sarvari jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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