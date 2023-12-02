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Жильё в Шарвар, Венгрия

дома
3
4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Шарвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€199,688
в месяц
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Дом 4 комнаты в Шарвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
€154,632
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Шарвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€63,426
в месяц
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Дом 3 комнаты в Шарвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€102,088
в месяц
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