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Жильё в Retsagi jaras, Венгрия

дома
13
14 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Ноград, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ноград, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€104,462
в месяц
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Дом 5 комнат в Ноград, Венгрия
Дом 5 комнат
Ноград, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 173 м²
€242,691
в месяц
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Дом 6 комнат в Diosjeno, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosjeno, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€60,409
в месяц
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Дом 2 комнаты в Нётинч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Нётинч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€92,302
в месяц
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Дом 1 комната в Надьороси, Венгрия
Дом 1 комната
Надьороси, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€78,874
в месяц
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Дом 5 комнат в Решетаг, Венгрия
Дом 5 комнат
Решетаг, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€131,871
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Решетаг, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Решетаг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€118,444
в месяц
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Дом 3 комнаты в Ноград, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ноград, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€89,426
в месяц
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Дом 6 комнат в Szente, Венгрия
Дом 6 комнат
Szente, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
For sale in Szente, there is a spacious 170-square-meter house with 6 rooms and a common are…
€81,512
в месяц
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Дом 5 комнат в Alsopeteny, Венгрия
Дом 5 комнат
Alsopeteny, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 92 м²
€61,200
в месяц
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Дом 2 комнаты в Ноград, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ноград, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€142,422
в месяц
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Дом 1 комната в Надьороси, Венгрия
Дом 1 комната
Надьороси, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 70 м²
€39,305
в месяц
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Дом 2 комнаты в Pusztaberki, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pusztaberki, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
€21,077
в месяц
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Дом 1 комната в Bank, Венгрия
Дом 1 комната
Bank, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 32 м²
€39,305
в месяц
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Параметры недвижимости в Retsagi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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