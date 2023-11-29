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Жильё в Рацкеве, Венгрия

дома
21
21 объект найдено
Дом 3 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€144,236
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Дом 3 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€65,300
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Дом 4 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€128,501
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Дом 4 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€97,032
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Дом 2 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€118,011
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Дом 3 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€104,899
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Дом 2 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€94,409
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Дом 3 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€142,925
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Дом 4 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€128,501
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Дом 2 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€91,524
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Дом 3 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€83,919
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Дом 4 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€86,542
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Дом 2 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
€31,103
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Дом 3 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€68,184
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Дом 4 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€157,086
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Дом 4 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€212,158
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Дом 2 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€73,429
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Дом 5 комнат в Рацкеве, Венгрия
Дом 5 комнат
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€146,859
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Дом 3 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€167,838
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Дом 3 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€112,766
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Дом 4 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€167,576
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