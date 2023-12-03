Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Putnoki jaras
  5. Дома

Дома в Putnoki jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Kano, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kano, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
€9,238
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Путнок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Путнок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€29,033
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Putnoki jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти