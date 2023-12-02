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Жильё в Пустасабольч, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Пустасабольч, Венгрия
Дом 5 комнат
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
€196,527
в месяц
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Дом 4 комнаты в Пустасабольч, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€158,013
в месяц
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