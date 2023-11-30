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Дома в Puespoekladanyi jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€99,392
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Дом 3 комнаты в Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€28,821
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Дом 3 комнаты в Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€36,452
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Параметры недвижимости в Puespoekladanyi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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