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Жильё в Помаз, Венгрия

дома
7
9 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Помаз, Венгрия
Квартира 5 комнат
Помаз, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€296,152
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Дом 3 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Помаз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€235,335
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видом на горы в Помаз, Венгрия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видом на горы
Помаз, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
В районе Месселия города Помаз можно заказть от владельца строительсво  роскошного семейного…
€650,000
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Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
Квартира 3 комнаты в Помаз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€194,350
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Дом 8 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 8 комнат
Помаз, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
€409,854
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Дом 5 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€216,561
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Дом 8 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 8 комнат
Помаз, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
€422,810
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Дом 2 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Помаз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€131,946
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Дом 4 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€365,305
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