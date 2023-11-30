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Жильё в Польгарди, Венгрия

дома
4
5 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Польгарди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Польгарди, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 146 м²
€314,662
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Дом 2 комнаты в Польгарди, Венгрия
Дом 2 комнаты
Польгарди, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€33,053
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Дом 5 комнат в Польгарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Польгарди, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 122 м²
€154,687
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Дом 3 комнаты в Польгарди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Польгарди, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€102,860
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Квартира 3 комнаты в Польгарди, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Польгарди, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
€68,330
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