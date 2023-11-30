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Дома в Пилишчаба, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Пилишчаба, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€261,778
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Дом 4 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€166,306
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