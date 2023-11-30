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Квартиры в Пилишчаба, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Пилишчаба, Венгрия
Квартира 1 комната
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€65,841
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Квартира 2 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€211,273
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Квартира 3 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€171,874
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