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Дома в Пилиш, Венгрия

23 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€110,625
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Дом 4 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
€209,408
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Дом 5 комнат в Пилиш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилиш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€52,415
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Дом 4 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€143,886
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Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
€149,390
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Дом 4 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 57 м²
€57,947
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Дом 2 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€117,939
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Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€170,357
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Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 68 м²
€78,364
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Дом 6 комнат в Пилиш, Венгрия
Дом 6 комнат
Пилиш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
€395,090
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Дом 2 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€68,482
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Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€120,429
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Дом 2 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€27,519
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Дом 2 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€77,316
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Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€85,603
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Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€183,461
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Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€63,214
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Дом 4 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€138,644
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Дом 4 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€139,335
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Дом 6 комнат в Пилиш, Венгрия
Дом 6 комнат
Пилиш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 292 м²
€655,219
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Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€102,460
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Дом 4 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€119,512
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Дом 4 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€150,962
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