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Дома в Pecsvaradi jaras, Венгрия

23 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Geresdlak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€26,313
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Дом 2 комнаты в Geresdlak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Geresdlak, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€58,974
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Дом 3 комнаты в Хидаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хидаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€68,143
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Дом 6 комнат в Ofalu, Венгрия
Дом 6 комнат
Ofalu, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€263,393
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Дом 4 комнаты в Geresdlak, Венгрия
Дом 4 комнаты
Geresdlak, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€41,934
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Дом 2 комнаты в Надьпалл, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьпалл, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€45,865
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Дом 4 комнаты в Хидаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хидаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€91,469
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Дом 5 комнат в Мечёкнадашд, Венгрия
Дом 5 комнат
Мечёкнадашд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€106,381
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Дом 3 комнаты в Печварад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Печварад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€15,463
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Дом 3 комнаты в Geresdlak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€12,842
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Дом 4 комнаты в Ofalu, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ofalu, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€78,626
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Дом 2 комнаты в Мечёкнадашд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мечёкнадашд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
€119,460
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Дом 3 комнаты в Мечёкнадашд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мечёкнадашд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€57,683
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Дом 5 комнат в Geresdlak, Венгрия
Дом 5 комнат
Geresdlak, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 244 м²
€102,723
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Дом 2 комнаты в Geresdlak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Geresdlak, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€36,666
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Дом 3 комнаты в Geresdlak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
€28,947
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Дом 3 комнаты в Erzsebet, Венгрия
Дом 3 комнаты
Erzsebet, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€26,076
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Дом 3 комнаты в Мечёкнадашд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мечёкнадашд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€31,607
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Дом 5 комнат в Ofalu, Венгрия
Дом 5 комнат
Ofalu, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€83,842
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Дом 2 комнаты в Печварад, Венгрия
Дом 2 комнаты
Печварад, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€27,656
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Дом 2 комнаты в Печварад, Венгрия
Дом 2 комнаты
Печварад, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€52,391
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Дом 7 комнат в Печварад, Венгрия
Дом 7 комнат
Печварад, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 618 м²
€495,346
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Дом 5 комнат в Печварад, Венгрия
Дом 5 комнат
Печварад, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€112,671
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Параметры недвижимости в Pecsvaradi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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