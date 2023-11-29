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Венгрия
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Pecsvaradi jaras
Дома
Дома в Pecsvaradi jaras, Венгрия
Дом
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23 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
3
1
110 м²
€26,313
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Дом 2 комнаты
Geresdlak, Венгрия
2
1
72 м²
€58,974
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Дом 3 комнаты
Хидаш, Венгрия
3
1
80 м²
€68,143
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Дом 6 комнат
Ofalu, Венгрия
6
2
176 м²
€263,393
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Дом 4 комнаты
Geresdlak, Венгрия
4
1
120 м²
€41,934
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Дом 2 комнаты
Надьпалл, Венгрия
2
1
64 м²
€45,865
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Дом 4 комнаты
Хидаш, Венгрия
4
2
150 м²
€91,469
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Дом 5 комнат
Мечёкнадашд, Венгрия
5
1
140 м²
€106,381
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Дом 3 комнаты
Печварад, Венгрия
3
1
87 м²
€15,463
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Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
3
1
60 м²
€12,842
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Дом 4 комнаты
Ofalu, Венгрия
4
1
80 м²
€78,626
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Дом 2 комнаты
Мечёкнадашд, Венгрия
2
1
126 м²
€119,460
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Дом 3 комнаты
Мечёкнадашд, Венгрия
3
1
94 м²
€57,683
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Дом 5 комнат
Geresdlak, Венгрия
5
1
244 м²
€102,723
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Дом 2 комнаты
Geresdlak, Венгрия
2
1
80 м²
€36,666
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Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
3
1
124 м²
€28,947
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Дом 3 комнаты
Erzsebet, Венгрия
3
1
82 м²
€26,076
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Дом 3 комнаты
Мечёкнадашд, Венгрия
3
1
112 м²
€31,607
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Дом 5 комнат
Ofalu, Венгрия
5
2
156 м²
€83,842
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Дом 2 комнаты
Печварад, Венгрия
2
1
62 м²
€27,656
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Дом 2 комнаты
Печварад, Венгрия
2
1
70 м²
€52,391
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Дом 7 комнат
Печварад, Венгрия
7
4
618 м²
€495,346
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Дом 5 комнат
Печварад, Венгрия
5
2
151 м²
€112,671
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Параметры недвижимости в Pecsvaradi jaras, Венгрия
с видом на горы
недорогая
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