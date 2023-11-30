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Дома в Paksi jaras, Венгрия

14 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Тенгелиц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€65,841
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Дом 3 комнаты в Тенгелиц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€42,043
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Дом 6 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 6 комнат
Пакш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€341,104
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Дом 4 комнаты в Неметкер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Неметкер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€118,725
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Дом 2 комнаты в Неметкер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Неметкер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€44,687
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Дом 4 комнаты в Мадоча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мадоча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€131,946
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Дом 3 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€92,548
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Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€145,168
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Дом 3 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€171,874
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Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€165,570
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Дом 3 комнаты в Мадоча, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мадоча, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€43,364
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Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€82,785
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Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€354,793
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Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€354,793
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Параметры недвижимости в Paksi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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