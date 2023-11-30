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Квартиры в Paksi jaras, Венгрия

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€96,778
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Квартира 2 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Продаётся квартира на первом этаже с отличным расположением в городе Пакш. Планировка недвиж…
€126,922
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Квартира 2 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€92,548
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Квартира 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€302,231
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Квартира 3 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€183,967
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Параметры недвижимости в Paksi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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