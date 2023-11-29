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Земельные участки в Пакш, Венгрия

5 объектов найдено
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 1 488 м²
€38,881
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€15,396
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 3 549 м²
€35,228
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 1 827 м²
€20,980
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 90 000 м²
€1,000,000
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