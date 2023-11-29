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Дома в Ozdi jaras, Венгрия

12 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€14,817
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Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€83,657
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Дом 6 комнат в Озд, Венгрия
Дом 6 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
€39,337
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Дом 6 комнат в Чокваомань, Венгрия
Дом 6 комнат
Чокваомань, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
€28,847
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Дом 5 комнат в Домахаза, Венгрия
Дом 5 комнат
Домахаза, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€20,455
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Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€19,669
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Дом 6 комнат в Борщоднадашд, Венгрия
Дом 6 комнат
Борщоднадашд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€12,850
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Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€23,602
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Дом 4 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€47,205
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Дом 2 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€33,830
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Дом 5 комнат в Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный семейный дом с 5 комнатами в Оздоне, недалеко от Уэллиса и ОАМ. На ровно…
€34,092
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Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€34,092
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Параметры недвижимости в Ozdi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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