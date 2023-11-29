Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Ozdi jaras
  5. Квартиры

Квартиры в Ozdi jaras, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€27,536
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€31,470
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€20,718
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Продается 1-этажная 2-комнатная квартира в Озде в начале улицы Лехель везер. Кирпичная кварт…
€27,536
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Ozdi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти