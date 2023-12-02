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Жильё в Ньиртелек, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Ньиртелек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньиртелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€75,920
в месяц
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Дом 3 комнаты в Ньиртелек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньиртелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€98,536
в месяц
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