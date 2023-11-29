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Дома в Nyiradonyi jaras, Венгрия

7 объектов найдено
Дом 1 комната в Вамошперч, Венгрия
Дом 1 комната
Вамошперч, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€32,781
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Дом 3 комнаты в Вамошперч, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вамошперч, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€83,657
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Дом 2 комнаты в Ньирадонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€10,359
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Дом 3 комнаты в Ньирадонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€36,452
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Дом 4 комнаты в Альмошд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альмошд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€52,187
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Дом 3 комнаты в Ньирабрань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€39,075
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Дом 1 комната в Ньирадонь, Венгрия
Дом 1 комната
Ньирадонь, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€27,536
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Параметры недвижимости в Nyiradonyi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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