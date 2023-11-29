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Земельные участки в Надьканижаский яраш, Венгрия

38 объектов найдено
Земельные участки в Уйудвар, Венгрия
Земельные участки
Уйудвар, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€15,699
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Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
Площадь 898 м²
€6,526
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Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
Площадь 897 м²
€6,526
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Земельные участки в Zalaszentjakab, Венгрия
Земельные участки
Zalaszentjakab, Венгрия
€3,543
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Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
Площадь 1 285 м²
€69,191
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Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
€24,898
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Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
Площадь 1 300 м²
€62,958
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Земельные участки в Felsorajk, Венгрия
Земельные участки
Felsorajk, Венгрия
€7,742
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Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
€20,470
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Земельные участки в Felsorajk, Венгрия
Земельные участки
Felsorajk, Венгрия
€7,847
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Земельные участки в Felsorajk, Венгрия
Земельные участки
Felsorajk, Венгрия
€7,611
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Земельные участки в Надьрече, Венгрия
Земельные участки
Надьрече, Венгрия
€18,370
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Земельные участки в Муракерестур, Венгрия
Земельные участки
Муракерестур, Венгрия
€3,936
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Земельные участки в Хахот, Венгрия
Земельные участки
Хахот, Венгрия
Площадь 4 848 м²
€1,075
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Земельные участки в Залакомар, Венгрия
Земельные участки
Залакомар, Венгрия
Площадь 290 000 м²
€380,027
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Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
Площадь 5 162 м²
€78,364
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Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€86,603
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Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
Площадь 4 366 м²
€52,155
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Земельные участки в Sand, Венгрия
Земельные участки
Sand, Венгрия
Площадь 8 004 м²
€5,249
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Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
Площадь 7 044 м²
€10,471
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Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
Площадь 1 507 м²
€15,725
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Земельные участки в Сепетнек, Венгрия
Земельные участки
Сепетнек, Венгрия
Площадь 831 м²
€9,173
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Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
Площадь 933 м²
€24,485
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Земельные участки в Kerecseny, Венгрия
Земельные участки
Kerecseny, Венгрия
Площадь 210 000 м²
€137,596
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Земельные участки в Kiliman, Венгрия
Земельные участки
Kiliman, Венгрия
Площадь 3 487 м²
€787
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Земельные участки в Гарабонц, Венгрия
Земельные участки
Гарабонц, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€31,229
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Земельные участки в Nagybakonak, Венгрия
Земельные участки
Nagybakonak, Венгрия
Площадь 2 447 м²
€2,359
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Земельные участки в Хахот, Венгрия
Земельные участки
Хахот, Венгрия
Площадь 1 083 м²
€5,774
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Земельные участки 1 ванная в Eszteregnye, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Eszteregnye, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 323 м²
€49,600
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Земельные участки в Mihald, Венгрия
Земельные участки
Mihald, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€27,555
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