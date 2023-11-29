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Венгрия
Земельные участки
Надьканижаский яраш
Земельные участки в Надьканижаский яраш, Венгрия
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38 объектов найдено
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Земельные участки
Уйудвар, Венгрия
1 200 м²
€15,699
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Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
898 м²
€6,526
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Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
897 м²
€6,526
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Земельные участки
Zalaszentjakab, Венгрия
€3,543
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Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
1 285 м²
€69,191
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Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
€24,898
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Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
1 300 м²
€62,958
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Земельные участки
Felsorajk, Венгрия
€7,742
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Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
€20,470
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Земельные участки
Felsorajk, Венгрия
€7,847
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Земельные участки
Felsorajk, Венгрия
€7,611
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Земельные участки
Надьрече, Венгрия
€18,370
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Земельные участки
Муракерестур, Венгрия
€3,936
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Земельные участки
Хахот, Венгрия
4 848 м²
€1,075
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Земельные участки
Залакомар, Венгрия
290 000 м²
€380,027
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Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
5 162 м²
€78,364
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Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
10 000 м²
€86,603
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Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
4 366 м²
€52,155
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Земельные участки
Sand, Венгрия
8 004 м²
€5,249
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Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
7 044 м²
€10,471
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Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
1 507 м²
€15,725
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Земельные участки
Сепетнек, Венгрия
831 м²
€9,173
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Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
933 м²
€24,485
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Земельные участки
Kerecseny, Венгрия
210 000 м²
€137,596
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Земельные участки
Kiliman, Венгрия
3 487 м²
€787
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Земельные участки
Гарабонц, Венгрия
10 000 м²
€31,229
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Земельные участки
Nagybakonak, Венгрия
2 447 м²
€2,359
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Земельные участки
Хахот, Венгрия
1 083 м²
€5,774
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Земельные участки 1 ванная
Eszteregnye, Венгрия
1
1 323 м²
€49,600
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Земельные участки
Mihald, Венгрия
30 000 м²
€27,555
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