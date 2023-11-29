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Коммерческая недвижимость в Надьканижаский яраш, Венгрия

Надьканижа
5
6 объектов найдено
Коммерческая в Zalakaros, Венгрия
Коммерческая
Zalakaros, Венгрия
Площадь 36 м²
€69,427
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Коммерческая в Надьканижа, Венгрия
Коммерческая
Надьканижа, Венгрия
Площадь 500 м²
€144,148
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Коммерческая в Надьканижа, Венгрия
Коммерческая
Надьканижа, Венгрия
Площадь 15 м²
€25,981
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Коммерческая в Надьканижа, Венгрия
Коммерческая
Надьканижа, Венгрия
Площадь 870 м²
€393,649
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Коммерческая в Надьканижа, Венгрия
Коммерческая
Надьканижа, Венгрия
Площадь 70 м²
€60,580
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Коммерческая в Надьканижа, Венгрия
Коммерческая
Надьканижа, Венгрия
Площадь 4 445 м²
€1,03 млн
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