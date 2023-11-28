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Квартиры в Мошонмадьяровар, Венгрия

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Мошонмадьяровар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€100,904
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Квартира 2 комнаты в Мошонмадьяровар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
A 51 m2 cozy flat is for sale in the first floor, in the famous residential area, the Lajta …
€110,362
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Квартира 1 комната в Мошонмадьяровар, Венгрия
Квартира 1 комната
Мошонмадьяровар, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€69,453
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Квартира 3 комнаты в Мошонмадьяровар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
€97,455
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Квартира 2 комнаты в Мошонмадьяровар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€87,013
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