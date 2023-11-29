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Жильё в Монор, Венгрия

дома
17
18 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 3 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€86,279
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Дом 3 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 3 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
€157,086
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Дом 2 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 2 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€83,657
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Дом 8 комнат в Монор, Венгрия
Дом 8 комнат
Монор, Венгрия
Комнаты 8
Площадь 143 м²
€133,746
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Дом 5 комнат в Монор, Венгрия
Дом 5 комнат
Монор, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 139 м²
€174,395
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Дом 4 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 4 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 135 м²
€236,023
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Дом 6 комнат в Монор, Венгрия
Дом 6 комнат
Монор, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€157,086
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Дом 4 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 4 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€110,118
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Дом 3 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 3 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€161,282
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Дом 2 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 2 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€120,372
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Квартира 2 комнаты в Монор, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€157,086
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Дом 6 комнат в Монор, Венгрия
Дом 6 комнат
Монор, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€235,761
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Дом 8 комнат в Монор, Венгрия
Дом 8 комнат
Монор, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€222,648
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Дом 1 комната в Монор, Венгрия
Дом 1 комната
Монор, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€54,810
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Дом 6 комнат в Монор, Венгрия
Дом 6 комнат
Монор, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€314,697
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Дом 4 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 4 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 83 м²
€90,475
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Дом 4 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 4 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€170,461
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Дом 3 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 3 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€154,726
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