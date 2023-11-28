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Квартиры в Мохач, Венгрия

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Мохач, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€54,776
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Квартира 3 комнаты в Мохач, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€45,865
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Квартира 3 комнаты в Мохач, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€43,460
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Квартира 2 комнаты в Мохач, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€74,277
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Квартира 2 комнаты в Мохач, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€51,107
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